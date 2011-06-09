Інвестори намагаються налаштуватися на хвилю зростання, але оптимізм залишається тендітним

Ринки ризикових активів сьогодні вранці знову намагаються налаштуватися на хвилю зростання, однак оптимізм гравців, як і на початку тижня, залишається крихким.

Так аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових ринках.

На його думку, «зростання ф`ючерсів на індекс S & P 500 більш ніж на 0,5% свідчить швидше про формування перепроданості на ринках акцій напередодні, ніж про появу аргументів для формування позитивних очікувань».

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, протягом дня Центральні банки ЄС та Англії опублікують рішення про процентні ставки, однак дані події навряд чи вплинуть на динаміку ринків акцій. Учасники ринку не очікують сюрпризів від європейських банкірів і можуть скористатися моментами оголошення результатів засідань лише в якості тригера. У свою чергу, Центральні банки Бразилії та Індонезії вже не здивували інвесторам, в першому випадку очікувано підвищивши рівень процентної ставки на 0,25% і залишивши процентну ставку без змін у другому.

Аналітик вважає, що зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського фондового ринку склався нейтрально-позитивний.