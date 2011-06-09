Внесено зміни до законодавства щодо спільної діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності» .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 12 травня. Законодавчим актом внесено зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, а також до Закону "Про управління об‘єктами державної власності", якими вдосконалюється використання державного майна при укладанні договорів про спільну діяльність.

Зокрема, статтю 141 Господарського кодексу доповнено положенням, згідно із яким не може бути вкладом у спільну діяльність майно об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. У разі внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна в спільну діяльність право державної власності на таке майно не припиняється і право спільної власності учасників не виникає.

У Законі "Про управління об’єктами державної власності" встановлено, що вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником якої є державне підприємство, установа або організація, визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами законодавства про оцінку майна.

Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ, організацій, а також господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити більш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності.