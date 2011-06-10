Найбільшим попитом в інвесторів у четвер користувалися акції меткомпаній - експерти

Генеруючі та гірничо-металургійні компанії в четвер, 9 червня, продемонстрували значне пожвавлення на українських фондових ринках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, найбільшим попитом в інвесторів на Українській біржі в четвер користувалися акції металургійних компаній на фоні чуток про зацікавленість групи «Метінвест» у придбанні «Алчевського МК» і «ДМК ім. Дзержинського ». Таким чином, серед лідерів зростання опинилися такі металургійні компанії, як Алчевський металургійний комбінат (+6,94%), Єнакіївський металургійний завод (+4,66%), «Азовсталь» (+2,62%).

Аналітики відзначають, що котирування генеруючих компаній на Українській біржі в четвер також закрилися зростанням. Зокрема, папери "Західенерго" подорожчали на 3,72%, "Центренерго" - на 2,32%. Акції «Мотор Січі» зміцнилися на 3,99%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 9 червня, підвищився на 0,71% - до 930,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 215 млн. 778 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,86% - до 2406,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 278 млн. 300 тис. грн., з них на терміновому ринку - 127 млн. 135 тис. грн.