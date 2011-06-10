Експерти: лідером зростання серед українських акцій на зарубіжних біржах стала Ferrexpo

Лідером зростання серед українських акцій на закордонних фондових біржах у четвер стала гірничорудна компанія Ferrexpo.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі в четвер додали 3,85%. Папери агропромислових компаній на Лондонській і Варшавській фондових біржах також завершили вчорашні торги зростанням. Agroton подорожчав на 2,78%, Astarta Holding - на 2,07%, Kernel Holding - на 0,61%, MHPC - на 0,56%.

За словами аналітиків, акції нафтовидобувних компаній на Лондонській фондовій біржі в четвер продемонстрували різноспрямовану динаміку. Котирування JKX Oil & Gas і Regal Petroleum зросли на 2,91% і 0,585% відповідно. Водночас, вартість акцій Cadogan Petroleum знизилася на 1,41%.