ФДМУ почав підготовку до приватизації Макіївського меткомбінату та "Росави"

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу 60,857% пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" і 74,623% ВАТ "Росава".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу цих пакетів акцій.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж держпакети акцій цих підприємств, проте оголошені конкурси так і не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні кошти ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ “Макіївсталь”.

75,177% акцій ЗАТ «Макіївський металургійний завод» належить ЗАТ «Макіївсталь», 24,823% – ВАТ «Макіївський меткомбінат».

24,99% акцій ЗАО «Макіївсталь» належить ТОВ «Металург» – дочірній структурі ВАТ «Макіївський меткомбінат», по 24,99% – компаніям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) і Lafsol Holdings LLC (США). Компанії Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. і Lafsol Holdings LLC (США) афільовані з ТОВ «Смарт-груп» (м. Дніпропетровськ).

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ “Смарт-холдинг” і ЗАТ “Систем Кепітал Менеджмент” ММЗ увійшов до дивізіону сталі та прокату групи «Метінвест».

ВАТ «Росава» перебуває в процедурі санації. Господарський суд Київської області, розглянувши 15 жовтня 2009 р. справу про банкрутство ВАТ "Росава", продовжив процедуру його санації.

Вартість активів ВАТ «Росава» станом на кінець третього кварталу 2009 р. становила 71 млн. грн., розмір земельної ділянки – 12,5 га.

У січні 1999 року на базі шинного заводу ВАТ "Росава" (ВО "Білоцерківшина", м. Біла Церква) було створено спільне підприємство ЗАТ "Росава".