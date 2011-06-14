Fitch присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд. дол. рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд. дол. з погашенням 17 червня 2016 р. рейтинг «B». Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації мають купонну ставку 6,25%. Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті зі «стабільним» прогнозом.

Fitch підтвердило рейтинги України 15 вересня 2010 р. після підвищення її довгострокових рейтингів з рівня «B-» до «B» 6 липня 2010 р. Ці рейтингові дії відображали вихід України з серйозної кризи, відновлення економічного зростання, нижчу фінансову волатильність, підвищення політичної стабільності після президентських виборів 2010 р. і угоду з МВФ про програму обсягом 15,6 млрд. дол.

«Економічне зростання триває, валютні резерви збільшуються, а державні фінанси показують кращі результати, ніж очікувалося за бюджетом. Водночас уряд затримується з реалізацією заходів згідно з кредитною угодою з МВФ, зокрема, з проведенням пенсійної реформи і підвищенням цін на природний газ», - наголошується в повідомленні.

Крім того зазначається, що все ще не зрозуміло, коли реалізація угоди з МВФ повернеться у звичайний режим. У разі, якщо не вдасться провести ці ключові реформи у сфері державного фінансування і зберегти доступ до кредитування від МВФ, буде ослаблено довіру, і країна позбудеться фінансування, яке допомогло б їй здійснити виплати, що збільшилися, за зовнішнім боргом у 2012-2013 рр.

Fitch вважає, що зберігається значний ризик, пов`язаний з потребами у зовнішньому і бюджетному фінансуванні, з якістю активів банківської системи і реалізацією стабільної і послідовної макроекономічної політики, а також з уразливістю країни до негативних потрясінь.