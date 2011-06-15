Депутат-"регіонал" пропонує зняти заборону на приватизацію 11 держпідприємств

Депутат пропонує зняти заборону на приватизацію 11 державних підприємств, серед яких Вольногорський ГМК, Іршанський ГЗК і Кримське ВО "Титан".

Відповідний проект закону №8655 від 10 червня 2011 року про внесення змін до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" (щодо виключення із списків окремих підприємств) зареєстрував у ВР народний депутат Юрій КАРАКАЙ (Партія регіонів).

Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Також з переліку пропонується виключити такі підприємства: Одеське державне виробничо-технічне підприємство "Граніт", НПК "Фотоприлад", Червонооскольське сільськогосподарське рибогосподарство, Український державний інститут скла, Виробниче об`єднання "Автоскло", Славутський комбінат "Будфарфор", Запорізький державний титано-магнієвий комбінат і Київський державний завод "Буревісник".