Фондові ринки Європи та США завершили торги вівторка в зеленій зоні - експерти

11:53, 15 червня 2011
Фондовий ринок
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Фондові ринки Європи та США завершили торги вівторка, 14 червня, в зеленій зоні на фоні позитивних статистичних даних зі США та Китаю.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, вчора стало відомо, що промислове виробництво Китаю зросло на 13,3%. У США обсяги роздрібних продажів знизилися на 0,2%, а промислові ціни зросли на 0,2%, що виявилося краще очікувань ринку.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в єврозоні будуть опубліковані дані за обсягом промислового виробництва за квітень. У США опублікують індекс споживчих цін за травень, індекс ділової активності в обробній промисловості за червень, дані за обсягом промислового виробництва за травень і індекс ділових очікувань у будівельному секторі за червень.

Аналітики відзначають, що фондові ринки України у вівторок закрилися ростом. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 0,53%, опинившись на рівні 2394,96 пункту, а індекс ПФТС - на 0,66% до 937,53 пункту. Найбільше зростання серед акцій індексного кошика Української біржі показали «Стирол» (+1,28%) і «Укртелеком» (+1,18%). Лідерами падіння стали папери «Укрнафти» (-0,50%) і "Райффайзен Банку Аваль» (-0,42%). Серед лідерів за обсягом торгів на Українській біржі виступили акції «Мотор Січі» (17 млн. грн.), Алчевського меткомбінату (12,6 млн. грн.) та «Укртелекому» (11,5 млн. грн.).

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