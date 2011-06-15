Експерт: український ринок акцій втратив шанс скористатися поліпшенням зовнішньої кон'юнктури

Український ринок акцій втратив шанс сповна скористатися поліпшенням зовнішньої кон`юнктури.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, українські гравці у вівторок, 14 червня, скористалися ростом зовнішніх ринків для купівлі перепроданих акцій. У результаті індекс Української біржі додав 0,5% за підсумками дня, але так і не зумів закріпитися вище за рівень в 2400 пунктів. Найбільше зростання продемонстрували акції «Стиролу», котирування яких напередодні перебували під сильним тиском продавців.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, обсяг торгів акціями на Українській біржі у вівторок склав трохи більше 100 млн. грн., що в свою чергу стало найнижчим показником в поточному році. При цьому інтерес інвесторів до акцій емітентів другого ешелону був мінімальним: вартість паперів половини представників цієї групи не зазнала змін за підсумками торгової сесії.

«Факти вказують на те, що зростання вартості українських акцій все ще нестійке і є лише порівняно невдалою спробою відскоку», - підсумував аналітик.