Українським гравцям варто очікувати відновлення зниження вартості акцій - експерт

Ймовірна затримка в оформленні другого пакету фінансової допомоги Греції, очікування публікації слабких економічних даних протягом сьогоднішньої торгової сесії, а також втрата імпульсу зростання під час торгів у країнах Азії - все це говорить про те, що українським гравцям варто очікувати відновлення зниження вартості акцій.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він повідомив, що індекси S & P 500 і DJIA у вівторок, 14 червня, зросли на 1,3% і 1% відповідно, а найбільшим попитом користувалися акції промислових компаній. За словами аналітика, «стабілізація настроїв учасників ринку, що спостерігалася із понеділка, 13 червня, еволюціонувала в явне поліпшення настроїв вчора вранці через публікації економічних даних з КНР». У результаті імпульс зростання був сповна реалізований під час вчорашньої торгової сесії, що дозволило фондовим індексам США завершити день поблизу максимальних рівнів торгової сесії.

Таким чином, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «ми стали свідками вже третьої спроби початку відскоку вгору за останні сім торгових сесій. Однак, незважаючи на те, що вчорашнє зростання акцій було більш впевненим, ніж під час попередніх спроб відскоку (7 і 9 червня), покупців знову чекає розчарування».

За оцінками аналітика, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського фондового ринку склався нейтрально-негативний.