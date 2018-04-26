З покупцем “мобілки” Укртелекому вже визначились?

Відбулись справді доленосні збори акціонерів "Укртелекому". Перший раз у своїй ролі виступив новий, вже приватний власник компанії. Не дивлячись на те, що зала Жовтневого палацу була досить щільно заповнена міноритарними акціонерами, з ходу зборів можна було зробити висновок, що власник в "Укртелекома" один - недавній покупець 92,79 % акцій компанії, австрійський концерн EPIC та його українська дочка "ЄСУ". Збори пройшли за чітким сценарієм, заданим мажоритарним акціонером, під вмілим головуванням голови правління компанія Георгія Дзекона. Який очевидно має всі шанси і надалі займати цю посаду, судячи з рішення акціонерів передати повноваження з вибору голови правління наглядовій раді. До складу якої, знову ж таки, відповідно до рішення акціонерів, ввійшли представники нових власників - управляючий партнер EPIC Пітер Гольдшайдер та директор дочірньої компанії Ілля Солодовський. Третім членом наглядової ради, чисельність якої було скорочено з восьми до трьох осіб, став представник Deutsche Telekom Клаус Хартман. До речі, саме йому єдиному з усіх членів наглядової ради було встановлено річну грошову нагороду у 40 тис. доларів. Щодо міноритарних акціонерів, то, очевидно, їм і надалі уготована доля бути слухняною та мовчазною масовкою на зборах.

У порядку денному зборів було достатньо багато питань, проте, як це зазвичай водиться, самі цікаві з них розглядалися під кінець. Мова, звичайно ж, йде про рішення акціонерів реалізувати активи "Укртелекому" з надання послуг мобільного зв`язку, а також про передачу членам наглядової ради усіх повноважень з організації угоди, зокрема, щодо виділення цих активів в окрему юридичну особу, затвердження її статуту, оцінки вартості активів. Представники "Укртелекому" вважають, що вартість даних активів може перевищити 25% статутного капіталу самого "Укртелекому", а отримані від реалізації гроші планується направити на розвиток широкосмугового доступу до інтернету та інші речі. Варто зазначити, що в порядку денному були запропоновані приблизно ці питання, проте акціонери добровільно відмовились їх розглядати, перепоручивши зробити це наглядовій раді. На перший погляд це може здатися абсурдом - відмовились приймати участь у продажу активів компанії, але тут є своя внутрішня логіка. Справа у тому, що переважною кількістю голосів на зборах, звичайно ж, володіє його мажоритарний власник, а йому робити надбанням громадськості всі деталі угоди, що планується, абсолютно нецікаво. Тим більше, що рішення акціонерів про продаж "мобільних" активів викликає поки що набагато більше питань, ніж відповідей.

Зокрема, варто згадати, що відповідно до конкурсних умов з продажу 92,79% держпакету ВАТ «Укртелеком» до їх повного виконання виключається продаж (відчуження) без згоди Фонду державного майна всього або значної (вартістю понад 10% від статутного капіталу) частини майна "Укртелекому". Станом на першу половину дня 15 червня, у ФДМУ заявляли, що поки не отримували ніякого звернення щодо надання дозволу на придбання "мобільних" активів. Сам голова Фонду Олександр Рябченко закликає почекати, доки стане зрозуміло, якої вартості пакет планується реалізувати. Не слід забувати, що у тих же конкурсних умовах міститься вимога, що продаж майна меншої ніж 10% статутного капіталу вартості не потребує отримання згоди ФДМУ. З огляду на те, що за словами Г.Дзекона, угоду планується закрити через 3-6 місяців, чекати доведеться зовсім недовго.

Взагалі, з урахуванням того, що називаються такі стислі терміни реалізації активів компанії, не може не виникнути підозра, що домовленість про купівлю-продаж "мобільних" активів вже існує. Дехто серед можливих покупців називає той же Deutsche Telekom, мабуть виходячи з того, що єдиним членом наглядової ради "Укртелекому", що не представляє інтересів мажоритарного акціонера, є людина з Deutsche Telekom - Клаус Хартман. Проте з іншої сторони, може виникнути певна підозра - чи згодилась би західна компанія, яка звикла працювати за прозорими правилами ведення бізнесу, прийняти участь у такій каламутній операції, як продаж вітчизняного телекомунікаційного гіганта.

До того ж, на думку експертів, ціна "мобільних" активів "Укртелекому" може бути суттєво завищена. За словами старшого аналітика Dragon Capital Таїсії Шепетько, основну цінність для потенційного покупця являє ліцензія "Укртелекому" на надання послуг мобільного зв`язку в стандарті 3G (єдина в Україні), за яку компанія заплатила в 2005 р. 142 млн. грн. (28 млн. дол.). За оцінкою Т.Шепетько, вартість самих активів "Укртелекому", пов`язаних з наданням послуг у сфері мобільного зв`язку, складає приблизно 336 млн. дол., чи 16% оціночної вартості підприємства. У цьому зв`язку аналітик сумнівається, що хтось з інвесторів захоче заплатити вищевказану «ринкову ціну» за активи, особливо враховуючи те, що максимальна ціна, озвучена регулятором за аналогічну ліцензію, становила 310 млн. дол. (згодом вона була знижена до більш реалістичних 110 млн. дол.). Аналітик також зазначає, що невизначеність з реалізацією "мобільних" активів "Укртелекому" може спричинити зниження ціни акцій цього емітенту.

Проте, виходячи з тої впевненості, яку випромінював на зборах голова правління "Укртелекому" Г.Дзекон, з його досить чітких заяв закрити угоду впродовж півроку, і основне - з логіки всього продажу українського телекомунікаційного гіганта, що виключала будь-які випадковості, покупця "мобільних" активів "Укртелекому", скоріш за все, вже обрано. Чи буде це якийсь вітчизняний оператор мобільного зв`язку, як стверджує дехто з експертів, чи ще якась знана чи незнана компанія - покаже час.

Андрій Гарасим (УНІАН)