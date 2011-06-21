Вчора в центрі уваги інвесторів були боргові проблеми Греції - експерти

Вчора, зважаючи на відсутність важливої макроекономічної статистики, в центрі уваги інвесторів були боргові проблеми Греції.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торги на західних фондових майданчиках у понеділок, 20 червня, проходили переважно на негативній території. Песимістичні настрої на ринку були пов`язані з рішенням міністрів фінансів країн Єврозони відкласти остаточне рішення про черговий транш допомоги Греції до липня. При цьому американські індекси були підтримані після відкриття позитивними даними із сектора авіабудування, де Boeing отримав великий обсяг замовлень.

Як повідомляють аналітики, сьогодні буде опублікований індекс економічних очікувань ZEW по Німеччині за червень. У США вийдуть дані про зміну продажів будинків на вторинному ринку житла. Також сьогодні почнеться дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.