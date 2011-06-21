Експерти: лідерами зростання на Українській біржі в понеділок стали акції банків

Лідерами зростання серед підприємств індексного кошика Української біржі в понеділок стали акції банківського сектора, після значного падіння минулого тижня.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, котирування акцій «Райффайзен Банку Аваль» в понеділок зросли на 3,43%. Цінні папери «Укрсоцбанку» подорожчали на 2,22%.

Як відзначають аналітики, найбільше зниження в понеділок показали акції Стахановського вагонобудівного заводу (-2,06%) і «Мотор Січі» (-0,87%). Капіталізація Маріупольського заводу важкого машинобудування скоротилася в два рази після збільшення кількості простих іменних акцій у 22 рази.

Загалом ж в понеділок фондові майданчики України закрилися зі змішаною динамікою індексів, констатують аналітики.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками індекс ПФТС торгів в понеділок, 20 червня, знизився на 0,35% - до 910,56 пункту. Загальний обсяг торгів склав 138 млн. 319 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,26% - до 2352,33 пункту. Загальний обсяг торгів склав 189 млн. 376 тис. грн., з них на терміновому ринку - 54 млн. 754 тис. грн.