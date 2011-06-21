Зараз спостерігається найбільш перспективна спроба відскоку перепроданих акцій - експерт

На даний момент спостерігається найбільш перспективна за останні тижні спроба відскоку перепроданих ринків акцій вгору.

Так аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових майданчиках.

За його інформацією, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 продовжили зростання, яке триває вже протягом чотирьох торгових сесій поспіль. Водночас, зростання фондових індексів у країнах Азії є стриманим, що говорить про те, що у покупців все ще немає значної переваги. «Цікаво те, що лідером зростання на фондовому ринку КНР є акції девелоперських компаній, що на фоні позитивних коментарів низки провідних інвестиційних банків може говорити про локальну зміну ставлення до ризиків сильного уповільнення економіки Піднебесної», - підкреслив аналітик.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку склався помірно позитивний. «Якщо під час вчорашньої торгової сесії, незважаючи на помірно негативний зовнішній фон, гравцям не варто було розраховувати на драматичне зниження вартості акцій, то сьогодні ситуація дзеркально протилежна. Незважаючи на помірно позитивний зовнішній фон, українським інвесторам не слід розраховувати на сильне зростання акцій, підкріплене збільшенням торгової активності», - вважає аналітик.