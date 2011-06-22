Тимчасова стабілізація ситуації в Греції не вразила інвесторів - експерт

Тимчасова стабілізація ситуації в Греції не вразила інвесторів.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «це говорить про те, що ринок завчасно врахував найбільш ймовірний варіант розвитку ситуації в Греції».

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, ключовою подією сьогоднішнього дня стане засідання Комітету з монетарної політики США (FOMC). Результати засідання будуть опубліковані в 20:30 за київським часом, а прес-конференція Бена БЕРНАНКЕ розпочнеться о 22:15. Інвесторам варто очікувати зниження прогнозів зростання ВВП Сполучених Штатів від ФРС, а також коментарів від Б.БЕРНАНКЕ про глибину економічного уповільнення. «Очікування початку нової програми економічного стимулювання відразу після закінчення поточної не виправдаються, проте ми не вважаємо, що ринки акцій будуть розчаровані цим», - прогнозує аналітик.