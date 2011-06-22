Експерт вважає, що про початок ралі на ринках акцій говорити передчасно

Ринки акцій проходять через чергову спробу відскоку вгору, і про початок ралі на ринках ризикових активів говорити передчасно.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він повідомив, що у вівторок, уже після закриття торгових майданчиків в Україні, зростання фондових індексів США прискорилося. За підсумками дня індекси S & P 500 і DJIA зросли на 1,3% і 0,9% відповідно. При цьому більш волатильні індекси NASDAQ і Russell 2000 закрилися зростанням більш ніж на 2%. «Така комбінація результатів провідних індексів говорить про те, що учасники ринку вважали за краще купувати ті акції, які сильно подешевшали напередодні», - пояснив аналітик.

П.ІЛЛЯШЕНКО вважає, що зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у середу склався помірно позитивний. Сьогодні вранці на фондових майданчиках Азії продовжили домінувати швидше позитивні настрої. Ф`ючерси на індекс S & P 500 коригуються в межах до 0,1%, що є нормальною ситуацією після зростання більш ніж на 1% напередодні.