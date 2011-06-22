Західні біржі зросли на фоні ослаблення побоювань щодо кризи в єврозоні - експерти

Торги на західних фондових майданчиках у вівторок, 21 червня, пройшли в зеленій зоні на фоні ослаблення побоювань щодо боргової кризи в єврозоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Водночас, вважають аналітики, статистика як по Європі, так і по США у вівторок була не дуже позитивною. Зокрема, в червні 2011 року індекс економічних очікувань інвесторів ZEW знизився до -9 пунктів, тоді як експерти очікували зниження до 2 пунктів. Це найнижче значення з січня 2009 року. Продажі будинків на вторинному ринку житла в США впали на 3,8%, що виявилося трохи краще прогнозу.

За інформацією аналітиків, сьогодні в єврозоні будуть опубліковані дані за новими промисловими замовленнями за квітень та індекс споживчої довіри за червень. Уже після закриття українських фондових майданчиків стане відомо рішення ФРС США за ключовою процентною ставкою, а також відбудеться прес-конференція ФРС.

Аналітики відзначають, що фондові майданчики України у вівторок закрилися зростанням індексів. Серед підприємств індексного кошика Української біржі зниження було зафіксовано тільки по «Західенерго» (-2,46%), «Укрнафті» (-0,44%) і «Донбасенерго» (-0,28%). Лідерами зростання стали папери «Мотор Січі» (+2,08%), «Азовсталі» (+1,94%) і «Центренерго» (+1,15%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 21 червня, підвищився на 0,63% - до 916,31 пункту. Загальний обсяг торгів склав 248 млн. 931 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,75% - до 2369,95 пункту. Загальний обсяг торгів склав 203 млн. 654 тис. грн., з них на терміновому ринку - 58 млн. 177 тис. грн.