Фондові торги на західних майданчиках в середу проходили зі змішаною динамікою - експерти

Фондові торги на західних майданчиках в середу, 22 червня, проходили зі змішаною динамікою індексів напередодні рішення ФРС щодо ключової процентної ставки та коментарів Бена БЕРНАНКЕ, які проллють світло на стан економіки в країні та подальші заходи в монетарній політиці.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Аналітики також відзначають, що Греція потішила повідомленням про те, що уряд нового прем`єр-міністра країни подолав вотум недовіри і рішуче налаштований проводити нові реформи, зокрема скорочувати державні витрати з метою звуження дефіциту державного бюджету і отримання фінансової допомоги від ЄС. Після зниження на 1,8% в березні, зростання промислових замовлень єврозони у квітні 2011 року склав 0,7% при очікувався 1%.

Як повідомляють аналітики, фондові майданчики України в середу закрилися поблизу рівнів відкриття, а торги проходили на досить низьких обсягах. Згідно з результатами торгів індекс Української біржі впав на 0,09%, опинившись на рівні 2367,79 пункту, а індекс ПФТС - на 0,33% до 919.29 пункту. Серед підприємств індексного кошика найбільше зниження було зафіксовано по паперах «Райффайзен Банку Аваль» (-1,19%), «Донбасенерго» (-0,89%) і «Укрсоцбанку» (-0,84%). Лідерами зростання стали папери Алчевського меткомбінату (+1,09%) і "Західенерго" (+0,98%).

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований комбінований індекс ділової активності в єврозоні і Німеччині за червень. У США вийдуть дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття та продажів нового житла за травень.