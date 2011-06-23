Експерт: зниження активності гравців сковує динаміку індексу Української біржі

Зниження активності гравців у даний час сковує динаміку індексу Української біржі.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що значення індексу Української біржі в середу, 22 червня, знизилося на 0,1% на фоні нейтрально-позитивної динаміки на зовнішніх майданчиках. «Вперше цього року обсяг торгів акціями склав менше 100 млн. грн. - це може пояснити пасивність українського ринку на завершальній стадії торговельної сесії. В результаті після кількох днів зростання поспіль вітчизняному фондовому ринку довелося перевіряти на міцність позиції покупців. На українських майданчиках це сталося навіть раніше, ніж на закордонних», - підкреслив аналітик.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, близько половини акцій з кошика індексу Української біржі завершили торги 22 червня в плюсі. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті паперів другого ешелону. Лідерами зростання стали акції Алчевського меткомбінату і «УкрАВТО», котирування яких зросли на 1,1% і 4,2% відповідно. Лідерами падіння стали «Райффайзен Банк Аваль» і Центрального ГЗК, котирування яких знизилися на 1,2% і 2,2% відповідно.

Як повідомив аналітик, зараз індекс Української біржі все ще перебуває в консолідації, обмеженої рівнями 2340-2400 пунктів. «Рух від нижньої межі до верхньої і навпаки не є ознакою успішної або невдалої спроби відскоку», - пояснив він.