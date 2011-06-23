Бен Бернанке не зумів надихнути покупців акцій - експерт

Глава Федеральної резервної системи США Бен БЕРНАНКЕ не зумів надихнути покупців ризикових активів.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, найбільш очікуваною подією вчорашнього дня стало завершення дводенного засідання комітету з монетарної політики США (FOMC). Результати засідання повністю відповідають очікуванням. Основні тези такі:

1) Зниження прогнозів зростання економіки Сполучених Штатів. Федеральний резерв знизив свої очікування до рівня 2,7-2,9% (3,4-3,9% на початку року), вказавши на те, що зростання найбільшої економіки світу повинно активізуватися у другому півріччі. Також Б.БЕРНАНКЕ вказав на те, що лише частина причин, що лежать в основі поточного уповільнення ділової активності, є наслідком короткострокових. При цьому корекція прогнозів ФРС є частиною тренда з нормалізації очікувань. Іншими словами, очікування економістів щодо темпів зростання економіки США повертаються до реалістичних рівнів.

2) Питання про початок програми кількісного пом`якшення QE3 не актуальне. При цьому Б.БЕРНАНКЕ відзначив, що Федеральний резерв має достатній арсенал інструментів для стимулювання економічної активності в разі потреби. На даний момент підстав для поспішного посилення або додаткового пом`якшення монетарної політики немає.

3) Ключовою відмінністю поточної ситуації від серпня 2010 року є стабільність інфляційних очікувань. Б.БЕРНАНКЕ, по суті, в черговий раз нагадав про те, що було причиною початку програми QE2 і на що варто звертати увагу в першу чергу під час прогнозування перспектив програми QE3. До тих пір, поки інфляційні очікування є стабільними і ризик дефляції мінімальний, ймовірність нової програми кількісного пом`якшення сумнівна.

П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив щодо реакції ринків на результати засідання FOMC і прес-конференцію Б. БЕРНАНКЕ, що розкид динаміки ринків акцій був мінімальним. Зокрема, за підсумками торгової сесії в середу, 22 червня, індекс S & P 500 знизився лише на 0,65%, що важко назвати помітною реакцією на важливі події або зміни в характері новинного фону. Гравці мали завищені очікування щодо результатів засідання комітету з монетарної політики, які, природно, не виправдалися.

З іншого боку, вважає аналітик, «поведінку інвесторів навряд чи можна назвати по-справжньому раціональною. Той факт, що гравці продовжують негативно реагувати на очікувано негативні події, повинен свідчити про триваючий процес коригування очікувань інвесторів. Якщо сказати простіше - на ринках акцій все ще надто багато оптимістів із завищеними очікуваннями зростання економіки. Нагадаємо, що, незважаючи на затяжне падіння вартості акцій, ми все ще не стали свідками так званого процесу капітуляції - панічної втечі в захисні активи. Саме тому ми не бачимо підстав для початку повноцінного ралі на ринках акцій в найближчому майбутньому».

Крім того, на думку аналітика, очевидно також, що зараз на ринках акцій відбувається поки що найбільш успішна спроба відскоку з початку місяця. При цьому ранні стадії формування передумов для нетривалого зростання акцій найчастіше можуть супроводжуються нестабільністю, помилковим пробиттям консолідацій, а також хибним відновленням низхідної динаміки. У таких умовах найбільш безпечним способом збільшення частки акцій в інвестиційних портфелях є діапазонна торгівля. Відкриваючи угоду поблизу верхньої межі діапазону, трейдер повинен бути готовий до просідання ринку в нижній межі діапазону. Іншими словами - для того, щоб зловити гарну точку входу, необхідно прийняти підвищений ризик. Найближчий діапазон для покупки акцій - за умови збереження 20% незнижуваної частки грошових коштів і запасу засобів для роботи у наступному торговому діапазоні - зараз знаходиться в межах від 2250 до 2350 пунктів.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно негативний. Вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 знижуються в межах від 0,1% до 0,3%, у той час як масштаб зниження на фондових майданчиках в країнах Азії не перевищує 0,5% -0,6%. Це говорить про збереження шансів для відновлення висхідної динаміки за більшістю ризикових активів у другій половині торговельної сесії.