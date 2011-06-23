Фонд держмайна знову виставив на приватизаційний конкурс 90,8% акцій "Азовкабелю"

Фонд державного майна України (ФДМУ) знову виставив на приватизаційний конкурс 90,8% пакет акцій ВАТ "Азовкабель". Оголошення про проведення конкурсу опубліковане в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (від 22 червня ц.р.).

За інформацією прес-служби Фонду держмайна, стартову ціну пакета акцій "Азовкабель" суттєва знижено - до 11 млн. 425 тис. 780 грн. (на конкурсі в 2010 р. стартова ціна пакета становила 52 млн. 650 тис. грн.).

Приватизаційний конкурс відбудеться через 75 днів з моменту публікації оголошення про його проведення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна вже кілька разів оголошував конкурс з продажу 90,8% пакета акцій ВАТ "Азовкабель" з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону. Але конкурси були визнані такими, що не відбулися.

Довідка УНІАН. ВАТ "Азовкабель" (місто Бердянськ, Запорізька обл.) - найбільший постачальник кабельної продукції в СНД, виробляє кабельно-провідникову продукцію: кабелі монтажні, зварювальні, силові гнучкі, дроти монтажні тощо.

Станом на початок 2007 року, 90,8% акцій ВАТ "Азовкабель" належало Фонду держмайна України.

Статутний фонд ВАТ "Азовкабель" становить 12,583 млн. грн.