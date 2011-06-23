Інвестори на українських фондових ринках вчора проявляли слабкий інтерес до акцій - експерти

Інвестори на українських фондових ринках вчора проявляли слабкий інтерес до акцій компаній, що торгуються.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в середу, 22 червня, стали акції банківського сектора. Так, котирування "Райффайзен банку Аваль» втратили 1,19%, «Укрсоцбанку» - 0,84%. Папери «Алчевського металургійного комбінату» виросли на 1,09%. Котирування генеруючої компанії "Західенерго" також закрилися зростанням на 0,98%.

Аналітики також повідомляють, що українські акції, що торгуються на закордонних ринках, у середу продемонстрували різноспрямовану динаміку. Лідерами зростання стали акції нафтогазової компанії Cadogan Petroleum (+3,31%), агропромислової компанії Agroton Public (+1,91%) і гірничорудної компанії Ferrexpo (+0,69%). Котирування агрокомпаній MHP і Astarta закрилися зниженням на 0,89% і 0,50% відповідно. За три торгові сесії акції MHP, найбільшого виробника курятини в Україну, знизилися на 4,3%.