«ПроКредитБанк» випустить облігації на 400 млн. грн.

Наглядова рада ВАТ «ПроКредитБанк» у середу, 22 червня, прийняла рішення про випуск облігацій на суму 400 млн. грн.

Про це повідомляється в офіційному Інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк проведе відкрите розміщення 400 000 шт. іменних відсоткових облігацій серій «I», «J», «K», і «L». Номінальна вартість облігацій - 1 тис. грн. / шт.

Розміщення облігацій буде проводитися через організаторів торгівлі ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» і ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» із залученням торговця цінними паперами ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна».

Кошти, залучені в ході розміщення облігацій, будуть спрямовані банком на кредитування малого та середнього бізнесу.

Довідка УНІАН. АТ «ПроКредит Банк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 2,475 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 2,168 млрд. грн., Зобов'язання - 2,234 млрд. грн., Статутний капітал - 298,333 млн. грн., Власний капітал - 241,063 млн. грн.

«ПроКредит Банк» у I кварталі скоротив збиток проти аналогічного періоду 2010 року вдвічі - до 7,853 млн. грн.

Акціонерами банку, які володіють голосуючими акціями, є: ProCrеdit Holding AG - 60%, Європейський банк реконструкції та розвитку - 19,999%, німецький KfW - 20%.