На українських фондових ринках у четвер спостерігалися істотні розпродажі - експерти

На українських фондових ринках у четвер, 23 червня, спостерігалися істотні розпродажі за всіма спектрами паперів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, за індексом Української біржі в четвер було зафіксовано найбільше зниження з 23 травня, а з 25 березня індекс втратив 20%.

Аналітики відзначають, що інвестори на Українській біржі в четвер розпродавали акції всіх секторів української промисловості. Генеруючі компанії «Західенерго» і «Центренерго» втратили 5,21% і 2,68% відповідно. У банківському секторі «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк» збавили по 4,86% і 4,02%. Представники гірничо-металургійного сектора також втратили в ціні. «Азовсталь» подешевшала на 3,67%, Єнакіївський металургійний завод - на 3,66%, Авдіївський КХЗ - на 2,65%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 червня, знизився на 1,84% - до 902,34 пункту. Загальний обсяг торгів склав 321 млн. 916 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,61% - до 2306,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 115 тис. грн., з них на терміновому ринку - 70 млн. 726 тис. грн.