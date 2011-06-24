Експерти: українські ринки акцій сильно знизилися на фоні негативу з-за кордону

Торги на українських фондових ринках у четвер, 23 червня, завершилися сильним зниженням на фоні негативу з-за кордону.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, всі блакитні фішки Української біржі знизилися на закритті в четвер. Найбільше падіння було зафіксовано по «Західенерго» (-5,21%), «Райффайзен Банку Аваль» (-4,86%) і «Укрсоцбанку» (-4,02%).

Як відзначають аналітики, фондові індекси Європи та США в четвер закрилися сильним гепом вниз на фоні виступу Бена БЕРНАНКЕ на прес-конференції після підбиття підсумків дводенного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку, де глава ФРС відзначив, що темпи відновлення економіки США нижчі, ніж очікувалося. ФРС зберегла базову облікову ставку на рівні 0-0,25%, а свою програму зі скуповування американських казначейських облігацій на 600 млрд. доларів вона завершить до кінця червня, як і передбачалося.

Крім цього, за словами аналітиків, негативу ринків у четвер додали і дані по ринку праці США – кількість первинних звернень за допомогою з безробіття підвищився до 429 тис., що виявилося гірше очікувань ринку. У п`ятницю публікуються індекс оцінки поточних економічних умов та індекс ділових очікувань у Німеччині за червень. У США вийдуть дані про обсяг замовлень на товари тривалого користування за травень і остаточні дані по ВВП за перший квартал 2011 року.