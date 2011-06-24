Українські акції подешевшали на фоні ознак капітуляції на закордонних біржах - експерт

Український фондовий ринок під час вчорашніх торгів знижувався на фоні ознак капітуляції на закордонних майданчиках.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс Української біржі в четвер, 23 червня, втратив 2,6%, у той час як ф`ючерсний контракт з виконанням у вересні знизився лише на 1,7%. Обсяг торгів акціями зріс незначно і не перевищив рівня в 150 млн. грн.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, на відміну від ситуацій розбіжності динаміки на терміновому ринку та ринку спот в недавньому минулому, динаміка акцій «Укрнафти» у четвер не зіграла своєї традиційної ролі. Навпаки, котирування компанії просіли всього на 0,6%, що повинне було стримати зниження індексу Української біржі в порівнянні з масштабом зниження ф`ючерсних контрактів. «Таким чином, порівняно менший масштаб зниження інструментів термінового ринку варто розглядати як ставку гравців на те, що поточний розпродаж активів не має під собою серйозних підстав, - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 червня, знизився на 1,84% - до 902,34 пункту. Загальний обсяг торгів склав 321 млн. 916 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,61% - до 2306,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 115 тис. грн., з них на терміновому ринку - 70 млн. 726 тис. грн.