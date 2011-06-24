Динамікою акцій зараз керує психологія учасників ринку, а не новинний фон - експерт

Динамікою ризикових активів зараз керує психологія учасників ринку, а не зміна в структурі новинного фону.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, паніка на ринках ризикових активів у четвер почалася з обвалу котирувань нафти. Якщо подивимося на хронологію розвитку подій, то з легкістю зауважимо, що, починаючи з 15 години за київським часом, зниження котирувань нафти випереджало зниження ринків акцій. Це говорить про те, що зниження ризикових активів було синхронним і не виходило за рамки традиційної ситуації «відхід з ризикових активів у безпечні».

Як вважає аналітик, «така поведінка ринків, у свою чергу, говорить про те, що інформаційні приводи для погіршення настроїв вичерпалися і інвестори реагують на технічні фактори за інерцією. У такій ситуації активним трейдерам варто використовувати різкі рухи провідних індексів для відкриття позицій проти ринку».

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, під час вчорашньої торгової сесії значення ф`ючерсів на індекс S & P 500 знижувався майже на 2%, а пік песимізму припав на 18 годину за київським часом (тобто через півгодини після закриття Української біржі). При цьому американські майданчики завершили день на оптимістичній ноті. Індекс S & P 500 за підсумками сесії втратив лише 0,3%, а індекс NASDAQ і зовсім закрився на позитивній території. «В результаті панічні настрої на ринках акцій випарувалися так само раптово, як і виникли під час вчорашніх торгів», - підкреслив аналітик.