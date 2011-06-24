Експерти: українські акції на закордонних ринках вчора були менш схильні до розпродажів
Українські акції на закордонних фондових ринках вчора були менш схильні до розпродажів, ніж на вітчизняних біржах.
Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.
Як повідомляють аналітики, серед лідерів зниження на закордонних майданчиках у четвер виявилися типово волатильні акції нафтогазової компанії Cadogan Petroleum (-3,85%), гірничорудної компанії Ferrexpo (-2,17%) і агропромислової компанії Avangard (-2,40% ).
За словами аналітиків, акції нафтогазового сектора в четвер продемонстрували різноспрямовану динаміку. Папери JKX Oil & Gas знизилися на 1,29%, тоді як акції Regal Petroleum зміцнилися на 2,25%. Торги акціями агропромислових компаній також закрилися різноспрямовано. Astarta Holding втратив 0,50%, Agroton подорожчав на 1,91%, Kernel Holding додав 0,37%.