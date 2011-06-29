Українські акції в суботу знизилися на тлі негативного закриття американських бірж - експерти

Торги на українських фондових біржах у суботу, 25 червня, завершилися зниженням індексів на тлі негативного закриття американських майданчиків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів у суботу індекс Української біржі впав на 0,27%, опинившись на рівні 2262,56 пункту, а індекс ПФТС - на 1,08%, до 883,01 пункту. Через відсутність зовнішнього новинного фону обсяги торгів були на низьких рівнях.

За інформацією аналітиків, серед підприємств індексного кошика Української біржі в суботу лідерами зростання стали акції "Західенерго" (+4,04%). Зростання також показали папери "Донбасенерго" (+0,59%), «Мотор Січі» (+0,46%) і «Укрнафти» (+0,38%). Найбільше зниження було зафіксовано по «Стиролу» (-3,54%) і Єнакіївського метзоводу (-2,38%).

Аналітики повідомляють, що сьогодні в єврозоні буде опублікований індекс споживчих настроїв та індекс економічних настроїв за червень. У США вийде індекс незавершених угод із продажу будинків за травень і дані по динаміці запасів нафти і нафтопродуктів за тиждень.