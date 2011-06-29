Експерт: український ринок акцій продовжує депресивне зниження

Український ринок акцій останнім часом продовжує депресивне зниження.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, за тиждень з 17 по 25 червня індекс Української біржі знизився на 3,6%, у той час як індекс S & P 500 за аналогічний період втратив 0,2%. Протягом тижня обсяг торгів залишався на низькому рівні за винятком рідкісних епізодів зростання активності завдяки неринковим операціями, а також високій активності РЕПО.

Як повідомив аналітик, краще ринку минулого тижня виглядали акції «Укрнафти», «Мотор Січі», Алчевського МК, «Укртелекому», а також Центрального і Полтавського ГЗК. Найбільші втрати серед ліквідних паперів зазнав «Стирол», котирування якого знизилися на 11%. В результаті вартість акцій компанії впала нижче мінімального рівня корекції травня 2010 року.

За словами П. ІЛЛЯШЕНКО, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S & P 500 мінімально коректувалися після двох днів зростання напередодні. Більшість ризикових активів в даний час знаходяться поблизу рівнів опору, що обіцяє менш легку торговельну сесію для покупців порівняно з ходом торгів у понеділок і вівторок. При цьому з закриття торгових майданчиків в США в п'ятницю, 24 червня, значення індексу S & P 500 виросло на 2,3%, а індексу Української біржі - знизилося на 0,3%. «Така розбіжність в динаміці індексів створює передумови вважати зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій позитивним», - зазначив аналітик.