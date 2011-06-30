Українські ринки акцій виросли на тлі висхідного руху світових бірж - експерти

Торги на українських фондових ринках у середу, 29 червня, завершилися зростанням на тлі висхідного руху на світових майданчиках.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як вважають аналітики, «після довгих вихідних, під час яких європейські та американські індекси активно відігравали падіння останніх тижнів, відкриття локальних майданчиків на мажорній ноті було очевидним».

За інформацією аналітиків, серед підприємств індексного кошика Української біржі в середу лідерами зростання стали акції Стаханівського вагонобудівного заводу (+4,29%), «Мотор Січі» (+3,47%), і Єнакіївського метзаводу (+2,49%). Гірше ринку виглядали папери «Укрсоцбанку» (-0,76%) і «Укрнафти» (-0,38%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 29 червня, виріс на 0,87% - до 890,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 368 млн. 35 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,24% - до 2290,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 200 млн. 368 тис. грн., з них на терміновому ринку - 63 млн. 524 тис. грн.