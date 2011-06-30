Експерти: весь фокус фондового ринку вчора був зосереджений на засіданні парламенту Греції

Весь фокус фондового ринку в середу, 29 червня, був зосереджений на засіданні парламенту Греції, де в кінцевому рахунку був прийнятий план бюджетної економії в розмірі 28,4 млрд. євро, заснований на скороченні державних витрат і підвищення податків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, макроекономічна статистика в середу також посприяла закріпленню позитиву, проте велика частина уваги була все-таки зосереджена на корпоративному секторі. Американські індекси продовжили висхідну динаміку на підтримку банківського сектора. Котирування банків зміцнювалися після повідомлення про те, що Bank of America Corp виділить понад 8 млрд. доларів на компенсації вкладникам, що постраждали від іпотечної кризи. Крім того, зростання цін на нафту також є гарним сигналом для ринку.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в Німеччині публікуються показники безробіття за червень і дані про обсяг роздрібних продажів за травень. У США виходять дані про число первинних звернень за допомогою з безробіття і індекс ділової активності, що розраховується Чикагзькою асоціацією менеджерів із закупівель за червень. Також сьогодні відбудеться виступ глави Європейського центрального банку Жана-Клода Тріше.