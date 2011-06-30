Українські гравці після вихідних повернулися на фондовий ринок у хорошому настрої - експерт

Українські гравці після вихідних повернулися на фондовий ринок у хорошому настрої.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, українські майданчики в середу, 29 червня, відновили свою звичайну діяльність після позачергової торговельної сесії в суботу, 25 червня, і наступних свят. Завдяки позитивній динаміці світових ринків акцій протягом українських вихідних, індекс Української біржі почав торговельну сесію в середу з «гепом» на рівні 0,6%. У той же час, позитивний «геп» на терміновому ринку склав 1,8%.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, «незважаючи на переважно позитивну динаміку зовнішніх ринків по ходу торгів, індексу Української біржі не вдалося розвинути успіх початку сесії. Корекція вартості українських акцій після старту торгів, а також фіксування прибутку трейдерами на світових майданчиках в результаті появи позитивних, але очікуваних новин з Греції - все це не дозволило індексу Української біржі додати більше 1,2% за підсумками дня в середу.

За словами аналітика, обсяг торгів акціями на Українській біржі 29 червня залишаються на порівняно низькому рівні. Лідерами в термінах зростання стали ті акції, котирування яких знижувалися в кінці минулого тижня найбільш активно. Так, котирування акцій Крюківського і Стаханівського ВБЗ підвищилися на 4,8% і 4,3% відповідно. Проте обом акціям, по суті, вдалося відіграти лише нераціональні суботні втрати.

«Говорити про появу ознак початку ралі на українському ринку акцій ще рано», - підсумовує П. ІЛЛЯШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 29 червня, виріс на 0,87% - до 890,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 368 млн. 35 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,24% - до 2290,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 200 млн. 368 тис. грн., З них на терміновому ринку - 63 млн. 524 тис. грн.