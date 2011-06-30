«Укртелеком» поки не звертався за дозволом про продаж активів мобільного зв'язку - Рябченко

Представники компанії «Укртелеком» поки не зверталися до Фонду державного майна України за дозволом про продаж активів мобільного зв'язку компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також зазначив, що до Фонду не надходило жодних звернень від «Укртелекому» про припинення обслуговування стаціонарних радіоточок.

О. РЯБЧЕНКО зазначив, що і в першому, і в другому випадку таке узгодження з Фондом необхідно.

Як повідомляв УНІАН, на зборах акціонерів "Укртелекому", які відбулися 14 червня, було прийнято рішення про продаж активів компанії з надання послуг мобільного зв'язку. Акціонери «Укртелекому» також уповноважили членів наглядової ради вчинити всі необхідні дії щодо здійснення даної угоди.

При цьому акціонери «Укртелекому» відмовилися підтримати питання про створення і виведення зі складу ВАТ «Укртелеком» акціонерного товариства, що входять до порядку денного зборів.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.