Експерти: акції «Укрсоцбанку» вчора продемонстрували чергове падіння

Акції «Укрсоцбанку» вчора на Українській біржі продемонстрували чергове падіння - четверту торговельну сесію поспіль.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, котирування «Укрсоцбанку» на Українській біржі в середу, 29 червня, опустилися на 0,76%. При цьому з 21 червня ц.р. папери банку втратили 10,4%. Їх ціна опустилася до найнижчого цього року рівня.

Тим не менш, констатують аналітики, вітчизняні фондові ринки в середу закрилися зростанням після триденних вихідних. Лідерами зростання на Українській біржі стали акції виробника двигунів «Мотор Січ» (+3,47%), Єнакіївського металургійного заводу (+2,49%) і генеруючої компанії «Центренерго» (+2,03%). Папери гірничо-металургійного сектора також зміцнилися. Алчевський металургійний комбінат додав 1,94%, «Азовсталь» - 1,52%, Авдіївський КХЗ - 1,37%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 29 червня, виріс на 0,87% - до 890,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 368 млн. 35 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,24% - до 2290,57 пункту. Загальний обсяг торгів склав 200 млн. 368 тис. грн., З них на терміновому ринку - 63 млн. 524 тис. грн.