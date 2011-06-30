Вищий госпсуд остаточно підтвердив право «Київміськбуду» на акції 34 підприємств

Вищий господарський суд України 29 червня залишив без змін постанову Київського апеляційного господарського суду про визнання права власності АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на пакети акцій 34 будівельних підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Договори, на підставі яких була здійснена спроба позбавити холдинг його найбільш цінних активів, визнані нікчемними, тобто такими, які не породжують правових наслідків, зазначили в прес-службі.

«Це рішення ставить крапку у судовій тяганині навколо активів «Київміськбуду». Вважаю, що команда Олександра ПОПОВА виконала свою обіцянку повернути «Київміськбуд» киянам. У власність мешканців столиці повернуті не тільки власне холдинг, але і всі підприємства, які входили до його складу», - заявив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

«Київміськбуду» повернуті наступні пакети акцій:

55,977% акцій ВАТ «Домобудівний комбінат № 3»; 55% акцій ВАТ «Завод опоряджувальних матеріалів»; 51,047% акцій ВАТ «Міськбудтранс», 47,49% акцій ВАТ «ДСК« Відрадний »; 36,571% акцій ВАТ« Трест МІСЬКБУД-4 »; 36,423% акцій ВАТ« ПТІ Кіїворгбуд »; 30,65% акцій ВАТ« Інвестиційні технології »; 30% акцій ВАТ« Трест «Київміськбуд - 6»; 30% акцій ВАТ «Трест « Київміськбуд - 3 »; 30% акцій ВАТ «Тайга», 30% акцій ВАТ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління»; 30% акцій ВАТ «Промінь», 30% акцій ВАТ «ЗЗБВ № 1»; 30% акцій ВАТ «Завод ДСП», 30% акцій ВАТ «Жуляни» ; 30% акцій ВАТ «ЕМЗ« Металіст », 30% акцій ВАТ« Експериментально-механічний завод »; 30% акцій ВАТ« Домобудівний комбінат № 4 »; 30% акцій ВАТ« Деревообробний комбінат № 3 »; 30% акцій ВАТ« Будтранс »; 30% акцій ВАТ« АТП - 5 »; 30% акцій ВАТ« АТП - 2 »; 30% акцій ВАТ« АТП - 1 »; 30% акцій ВАТ« Асфальтобетонний завод »; 29,998% акцій ВАТ« Кіївбуддеталькомплект »; 29,998 % акцій ВАТ «АТП - 7»; 29,743% акцій ВАТ «Управління спеціальних машин»; 26% акцій ВАТ «Київелектромонтаж», 25% акцій ВАТ «Трест Київспецбуд», 25% акцій ВАТ «Деревообробний комбінат № 7»; 20,892% акцій ВАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2»; 12,82% акцій ВАТ «Будмеханізація»; 10,1% акцій ВАТ «Кіївопорядкомплект»; 4,33% акцій ВАТ «Київоздоббуд» (30% з урахуванням скасування емісії).

Нагадаємо, у вересні 2010 року, напередодні зборів акціонерів, яке було ініційоване міською владою, попереднє керівництво холдингу уклало ряд договорів, згідно з якими холдинг зобов`язався продати майже всі акції належать йому будівельних підприємств в інтересах шести кіпрських компаній. Оплата здійснена не була, проте холдинг перерахував акції нерезидентам.

У подальшому ці договори були оскаржені в судовому порядку, оскільки були укладені з істотними порушеннями законодавства України та статуту холдингу.

24 березня ц.р. Київський апеляційний господарський суд визнав право власності АТ ХК «Київміськбуд» на пакети акцій 34 господарських товариств, які входять до складу холдингової компанії.

Раніше апеляційний господарський суд підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій «Київміськбуду».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє пакетами акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - в Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).

«Київміськбуд» в 2010 р. збільшив чистий прибуток в 14 разів - до 167,8 млн. грн.