Рябченко вважає можливою приватизацію державних банків

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО вважає можливим продаж частини акцій державних банків за умови прийняття окремих законів щодо їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами глави ФДМУ, на сьогодні робота таких державних банків, як "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" є вузьконаправленої в соціальній сфері, тому для їх приватизації необхідно прийняти окремий закон або навіть держпрограму.

О. РЯБЧЕНКО також зазначив, що вважає можливим продаж міноритарного пакета акцій "Ощадбанку" за умови збереження в держвласності його контрольного пакета. При цьому акції банку, за його словами, можуть бути виставлені в тому числі і на закордонних фондових майданчиках.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., Зобов'язання - 51,243 млрд. грн., Статутний капітал - 13,892 млрд. грн., Власний капітал - 16,838 млрд. грн.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк», м. Київ) - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.