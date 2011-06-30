Напередодні корпоративних звітів на ринки вплинуть коментарі менеджменту компаній - експерт

У міру наближення старту сезону корпоративних звітів у другій половині липня, на динаміку ринків акцій все більший вплив надаватимуть коментарі менеджменту компаній.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «після зниження невизначеності в питанні короткострокового фінансового майбутнього Греції ринки ризикових активів продовжують розвивати раніше поставлений імпульс зростання. Це означає, що події в Греції не стали причиною зростання ринків акцій, але виступили підтримуючим чинником ».

Таким чином, на думку аналітика, динаміку ризикових активів в останні два дні поточного торгового тижня зумовить публікація економічних даних. На даний момент у фокусі публікація значення індексу Chicago PMI, яка покаже, що очікувати від індексів ділової активності PMI у п'ятницю, 1 липня.

За словами П. ІЛЛЯШЕНКО, «незважаючи на те, що мудрість «купуй чутки, продавай факти» щодо голосування грецького парламенту по ходу вчорашньої торгової сесії виявилася справедливою, фондовим індексам США все ж вдалося завершити день у районі максимальних рівнів. Так, індекс S & P 500 додав чергові 0,8%, закріпившись вище рівня 1300 пунктів. Найбільше зростання продемонстрували акції фінансового сектора завдяки зниженню невизначеності навколо претензій до Bank of America, полегшенню регуляторних вимог до компаній Visa і MasterCard, а також завдяки коментарям Барака ОБАМИ щодо переговорів про підвищення максимального ліміту боргу Сполучених Штатів Америки.