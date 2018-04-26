Зростання українського фондового ринку - перспектива чи утопія?

Український фондовий ринок протягом останніх місяців наполегливо демонструє зниження. Причому це падіння відбувається навіть на тлі позитивних настроїв на глобальних біржах. У випадку ж зниження на світових майданчиках ситуація і того гірше ...

Безперервне падіння вітчизняного ринку стало в червні ще більш безнадійним, оскільки місяць був на рідкість багатий негативом і для зовнішніх бірж.

За словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександра Кушнарьова, початок літнього сезону на українському фондовому ринку пройшов у песимістичному ключі. За відсутності значних сигналів з-за кордону вітчизняні трейдери в перший день червня не поспішали виявляти високу активність, в черговий раз віддаючи перевагу короткостроковим спекулятивним операціям. За результатами торгів 1 червня індекс Української біржі опустився на 1,31% - до 2480,27 пункту. Найбільші втрати серед блакитних фішок понесли акції «Західенерго», що впали на 4,21%. Більш стійкими до загального негативу виявилися акції "Укрнафти", що додали в ціні 1,11%. Вони стали єдиним представником індексного кошика Української біржі, який завершив Першу літню сесію в плюсі.

Аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко зазначив, що український ринок акцій продовжує втрачати ліквідність. Так, 1 червня індекс Української біржі знизився на тлі низької торговельної активності. Основна частина падіння припала на першу годину торгової сесії, коли динаміка на зовнішніх майданчиках мала скоріше нейтральний характер. Згодом зниження фондових індексів США не дозволило вітчизняним акціям відновити хоча б частину втрат на закритті торгової сесії. Обсяг торгів акціями на Українській біржі 1 червня склав лише 116 млн. гривень, що стало найнижчим показником у поточному році.

Таким чином, зробив висновок П. Ільяшенко, «український ринок акцій залишається схильним до зниження з внутрішніх причин, однією з яких є низька активність учасників ринку. У свою чергу, низький інтерес гравців до вітчизняних акцій обумовлюється продовженням скорочення середньострокового і довгострокового апетиту до специфічного ризику країн з економікою, що розвивається».

Початок літа став невдалим і для глобальних фондових майданчиків. За інформацією П. Ілляшенко, на ринку акцій США 1 червня відбулося рекордне зниження. Фондові індекси S & P 500 і DJIA за день втратили більше 2% вартості, що стало найбільш сильним одноденним падінням з серпня 2010 року. За підсумками торгів більше 3% вартості втратили акції фінансового та промислового секторів, зниження акцій сировинного, технологічного та сектора послуг перебувало в межах 2,5%, а найменші втрати понесли так звані захисні акції (сектор комунальних послуг, охорони здоров'я і частина акцій споживчого сектора) - в межах 1,6%.

На думку аналітика, «перша і найбільш проста інтерпретація подій на фондовому ринку Сполучених Штатів, яку і підхопили ЗМІ, полягає в тому, що інвестори розчарувалися в перспективах високих темпів економічного зростання через публікацію слабких економічних даних - зростання зайнятості в США та індексу ділової активності ISM PMI . У той же час, слід врахувати те, що основна частка зниження фондових індексів у перший день червня припала на другу половину американської торгової сесії, а не на період публікації економічних даних. Ф'ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 1% в проміжку з 15 до 18 години за київським часом і на 1,3% з 18 до 23 години.

П. Ілляшенко також звернув увагу, що економічні дані, які були опубліковані протягом травня, гарантували сильне уповільнення ділової активності, що, по суті, і відобразила публікація індексу ISM PMI 1 червня. «Таким чином, фондовий ринок повинен був врахувати дану інформацію заздалегідь, якщо ми віримо в теорію ефективного ринку хоча б у її слабкій формі», - вважає аналітик.

На його думку, в результаті сильне зниження ринків може бути пояснено одним з трьох наступних способів. По-перше, учасники ринку могли очікувати не настільки різкого уповільнення ділової активності. Така версія малоймовірна, оскільки зниження індексу ISM PMI (c 60,4 до 53,5) перебувало в рамках того, що було в публікації регіональних індексів ділової активності по ходу попереднього місяця, а ціновий компонент індексу не знизився нижче за позначку в 70 (зниження з 85,5 до 76,5).

По-друге, зазначив аналітик, «реакція ринку є тимчасовою та ірраціональною через те, що великі гравці не роблять активних операцій, зайнявши вичікувальну позицію. З нашої точки зору, таке пояснення ринкової динаміки має право на життя, тому що великі гравці досить давно переорієнтували свої позиції і своїх клієнтів на збільшення частки грошових коштів в інвестиційних портфелях у відповідь на очікування публікації слабких економічних даних».

По-третє, підкреслив аналітик, публікація економічних даних у середу виступила тригером розпродажів, вивільнивши потенціал негативних настроїв, який накопичився за останні кілька тижнів. «Така версія заслуговує на увагу як найбільш реалістична», - вважає він.

Безперервне падіння фондових індексів США на початку червня тривало більше тижня. Згодом невизначений тренд на глобальних біржах взяв гору, і світові індекси чергували падіння з ростом, виявляючи надзвичайно високу волатильність.

На цьому тлі українські гравці знову «перестаралися» (що вже стало нормою) і приклали всі зусилля для того, щоб наздогнати випередити в падінні зовнішні ринки. Старання увінчалися успіхом ...

Загалом упродовж червня на фондові ринки в основному впливали події в Європі. Конкретніше - проблеми з борговим навантаженням Греції. Дане питання вже дуже тривалий час хвилює уми інвесторів. Ряд заходів, запропонованих провідними країнами Євросоюзу та світовими фінансовими інститутами, мав зняти напругу.

Однак, як показав червень, ситуація з боргом Греції лише посилилася. Причина полягає в певних і дуже принципових розбіжностях. З одного боку, розбіжності в баченні виходу зі ситуації, що склалася, існували між членами Євросоюзу. Спочатку саме це було причиною на шляху вирішення проблеми з боргом Греції, оскільки не всі держави-донори готові були розщедритися на чималі кошти, справедливо вважаючи, що така допомога одній країні може обернутися серйозними фінансовими труднощами для всього ЄС.

Зрештою розбіжності всередині Євросоюзу благополучно вирішилися. ЄС разом з МВФ виділили Греції 110 млрд. євро. Проте навіть така величезна сума здалася грецькій владі недостатньою, адже держборг країни більш ніж втричі перевищує розмір наданої допомоги. Тому прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреу звернувся до Європейського Союзу з проханням про додаткову допомогу.

Тут підійшов час розглянути другу сторону розбіжностей навколо грецького боргу - між Грецією та ЄС. У цьому випадку розбіжності полягали в тому, що влада країни була не проти самої допомоги, однак не хотіла виконувати умови її надання. Як наслідок, це породило розбіжності вже всередині держави, що на практиці призвело до політичної кризи в Греції.

У силу вищезгаданих причин гравці фондових ринків у червні повністю зосередилися на Греції. Цей фактор і зіграв головну роль в падінні акцій. Однак цікаво, що до кінця місяця саме питання грецького боргу призвело до зростання фондових ринків. Це сталося внаслідок розв'язання (хоча, можливо, і тимчасового) кризи влади в країні.

А. Кушнарьов вважає, що фактор Греції став основним мотивом зростання світових фондових майданчиків 27-28 червня, коли торги на українських ринках не проводилися. Вітчизняні ж гравці відігравали 29 червня загальний позитив двох попередніх днів. Торги на українському фондовому ринку 29 червня проходила в позитивній зоні. Підйом біржових котирувань був викликаний зовнішніми обставинами. Зарубіжні інвестори очікували позитивного результату голосування в грецькому парламенті з питань скорочення видатків державного бюджету і підвищення податків, які дозволять Греції отримати фінансову допомогу від ЄС і МВФ. У результаті парламент підтримав план бюджетної економії уряду, що на час знизило побоювання з приводу ймовірного дефолту.

Як бачимо, і світові, і локальні ринки останніми дніями червня пішли в ріст. Причиною цьому стало тимчасове вирішення грецького питання. Крім того, зіграв роль і чисто технічний фактор «кінця місяця». Тому впевнено говорити про поворот тренда поки рано. Особливо це стосується вітчизняного ринку, який останніми місяцями демонструє завидну завзятість у своєму прагненні вниз, навіть у випадках дуже хорошої зовнішньої кон'юнктури.

А світова кон'юнктура в липні має шанси розчарувати інвесторів. Зокрема, «закручування гайок» грецьким урядом стало причиною соціальної напруги в країні, і можна бути впевненим, що дане питання ще отримає своє продовження. Крім цього, фінансова ситуація в Євросоюзі в цілому може в будь-який момент ще більше погіршитися через борги інших слабких в цьому плані держав. Коштів на вирішення таких проблем може не вистачити, що, природно, призведе і до політичної кризи в ЄС, яка назріває вже давно.

Макроекономічна статистика з США останнім часом також часто не радує інвесторів. Тому сподіватися, як раніше, на цей фактор як на джерело позитиву не варто. Крім того, наближається сезон корпоративної звітності за підсумками другого кварталу та першого півріччя. І якщо торік результати компаній стали причиною зростання фондових індексів, то зараз такого може не відбутися. Особливо якщо згадати гірші, порівняно з останнім кварталом минулого року, звіти корпорацій за перший квартал нинішнього.

Липень може піднести ще багато сюрпризів - приємних і нерадісних, прогнозованих і несподіваних. Тому на такому тлі український фондовий ринок цілком може показати і зростання, яке вже давно актуальне через неабияке подешевшання акцій. Однак швидке подорожчання паперів вітчизняних компаній може виявитися і утопією. В основному напрямок руху нашого ринку буде визначатися характером зовнішніх новин. Однак слід пам'ятати, що українські інвестори вже неодноразово демонстрували поведінку «всупереч логіці». Мабуть, в таких випадках навіть самим гравцям не до кінця зрозумілі мотиви власних вчинків ...

Ігор Галичак (УНІАН)