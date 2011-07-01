Фондовий ринок учора продовжив відігравати позитив, пов'язаний з Грецією - експерти

Фондовий ринок у четвер, 30 червня, продовжив відігравати позитив, пов'язаний з подіями в Греції, де в середу на засіданні парламенту був прийнятий план зі скорочення державних витрат і збільшення податків.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримали індекси в четвер також дані по Чиказькому індексу ділової активності, який збільшився до 61,1 пункту, що виявилося краще очікувань. Число первинних звернень з безробіття за тиждень знизилося до 428 тис., хоча за прогнозами зниження повинно було бути більш істотним - до 420 тис. У результаті торги на західних фондових майданчиках в четвер проходили на позитивній території.

Аналітики відзначають, що вчорашні торги на українських фондових ринках також завершилися зростанням індексів на тлі висхідного руху на світових майданчиках. Серед підприємств індексного кошика Української біржі гірше ринку закрилися «Укрсоцбанк» (-1,33%) і "Західенерго" (-0.32%). Лідерами зростання стали акції «Стиролу» (+4,24%), Стахановського вагонобудівного заводу (+3,55%) і «Райффайзен банку Аваль» (+3,10%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 30 червня, виріс на 0,48% - до 895,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 108 млн. 219 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,93% - до 2311,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 177 млн. 102 тис. грн., З них на терміновому ринку - 33 млн. 83 тис. грн.