НБУ не змінив список цінних паперів для забезпечення рефінансування

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він буде приймати в забезпечення під рефінансування у третьому кварталі 2011 року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку № 19-015/4721-7944, текст якої має УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати в якості прийнятого забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик та облігації підприємств, враховані банком векселі суб'єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Регулятор також заявив про проведення протягом кварталу щосереди тендера з підтримки ліквідності комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році обсяг операцій Нацбанку з рефінансування комерційних банків склав 5,2 млрд. грн. Стаття балансу НБУ «Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам" станом на 1 січня 2011 року становила 60,784 млрд. грн.