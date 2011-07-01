Українська біржа з 7 липня вводить в обіг "короткі" опціони

Українська біржа з 7 липня цього року вводить в обіг опціони на ф'ючерс на індекс українських акцій з датою виконання раз на місяць ("короткі" опціони).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Як відзначили в прес-службі, головна відмінність місячних опціонів від квартальних у тому, що вони мають меншу часову вартість і, як наслідок, менший розмір премії, що робить їх більш цікавими для активних гравців.

У прес-службі зазначають, що поява "коротких" інструментів значно збільшить кількість можливих опціонних стратегій і сприятиме підвищенню ліквідності на терміновому ринку.

У ті місяці, коли завершується звернення квартальних контрактів (березень, червень, вересень, грудень), "короткі" інструменти не вводяться. Таким чином, число виконань місячних опціонів протягом року буде дорівнює восьми. 7 липня в торговельну систему термінового ринку буде заведений контракт з виконанням 15 серпня.

На даний момент на біржі обертаються квартальні опціони ("довгі" опціони).