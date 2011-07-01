Банк «Надра» виплатив 6 млн. дол доходу за єврооблігаціями. Про це повідомляється на сайті банку.

«Минулого тижня банк «Надра» здійснив виплату щорічних відсотків, розмір яких склав близько 6 млн. дол, по єврооблігаціях, які були реструктуризовані у червні 2010 року», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 30 червня банк почав виплату основної суми заборгованості перед експортно-кредитними агентствами, яка буде здійснюватися на піврічний основі до грудня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року банк завершив процес реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол з погашенням в 2010 році і прибутковістю 9,25% річних.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

У 2010 році банк «Надра» отримав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.

Основними акціонерами банку на 1 квітня 2011 року були кіпрські компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).