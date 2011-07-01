ДКЦПФР внесла зміни в порядок емісії корпоративних облігацій та їх обігу

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на своєму засіданні 30 червня внесла зміни в порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, що стосуються визначення доходу по облігаціях і продовження термінів їх обігу і погашення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДКЦПФР.

Зокрема, комісія дозволила емітентам визначати розмір відсоткового доходу по відсотковим облігаціям при розміщенні в межах, визначених рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспекті емісії облігацій.

За словами директора департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР Анатолія АМЕЛІНА, ця норма дозволить емітентам більш ефективно залучати ресурси, оперативно змінюючи умови відповідно до ринкової кон'юнктури. "Таким чином, завдяки даній новації емітент отримує набагато більше гнучкості у залученні коштів", - зазначив він.

ДКЦПФР також дозволила емітентам облігацій протягом терміну обігу паперів вносити до проспекту емісії зміни щодо продовження строків обігу та погашення у випадку викупу ним всього відповідного випуску (серії) або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. Відповідні зміни до проспекту емісії облігацій можуть бути внесені також у разі викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску (серії), якщо всі власники решти облігацій дали згоду на продовження термінів їх обігу і погашення. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені терміни обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного проспектом емісії таких облігацій, а повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається. Порядок продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств встановлюється ДКЦПФР.

За словами А. АМЕЛІНА, в першу чергу, в даних нормативних змінах зацікавлені емітенти-забудовники. "Криза не дозволила більшості з них вчасно завершити будівництво і, відповідно, погасити облігації. Ми ж створюємо для них можливість безконфліктного врегулювання цих питань з інвесторами", - зазначив він.