Українські акції на закордонних ринках показали різноспрямовану динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на закордонних ринках, у четвер, 30 червня, продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції агрокомпанії MHP виросли на 3,13% після значного падіння під час попередньої торгової сесії. Серед інших лідерів зростання опинилися акції виробника молочних продуктів Milkiland (+1,64%), агропромислової компанії Astarta (+0,52%) і нафтогазової компанії JKX Oil & Gas (+0,49%).

Як повідомляють аналітики, торги іншими паперами нафтогазового сектора в четвер закрилися зниженням котирувань. Так, акції Cadogan Petroleum подешевшали на 1,30%, Regal Petroleum - на 0,28%.