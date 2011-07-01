План надходжень від приватизації вже виконано на 109,6%

18:43, 01 липня 2011
Фондовий ринок
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В Україну з початку 2011 року (станом на 30 червня) від приватизації державного майна до Держбюджету надійшло 10 млрд. 958 млн. грн., Що складає 109,58% від завдання, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна на кінець червня склали 410 млн. грн. - 62,6% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 166 млн. грн. дивідендів, що становить 111,4% річного плану.

Нагадаємо, основні надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. були отримані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн. 734 тис. грн. надійшло за реалізований 25,49% держпакет акцій ВАТ "Авіакомпанія" Міжнародні авіалінії України".

Найбільшими платниками дивідендів на державну частку в статутних капіталах господарських товариств на сьогодні виступили ВАТ "Турбоатом" (42,6 млн. грн.), ПАТ "Київенерго" (23,6 млн. грн.), ПАТ "Дніпроенерго" (28,37 млн. грн.), ПАТ "Укргідроенерго" (17,7 млн. грн.).

 

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