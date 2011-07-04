Проблеми Греції для фондових ринків відійшли на другий план - експерти

Проблеми Греції для фондових ринків відійшли на другий план після того, як був прийнятий план скорочення державних витрат і збільшення податків, що послабило побоювання інвесторів відносно боргових проблем країни.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торговельні площадки Європи та США завершили торги п'ятниці, 1 липня, у «зеленій зоні» на тлі несподіваного зростання індексу економічних умов ISM у виробничій сфері США до 55,3 пункту, тоді як очікувалося зниження до 51,8 пункту. Рівень безробіття в єврозоні залишився на колишньому рівні - 9,9%.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується значення індексу цін виробників в зоні євро за травень. Початок тижня буде досить млявим у зв'язку з тим, що американські фондові майданчики будуть закриті через святкування Дня незалежності.

Аналітики відзначають, що торги на Українській фондовій біржі 1 липня завершилися зростанням індексів. Серед підприємств індексного кошика Української біржі гірше ринку закрився «Укртелеком» (-0,12%). Лідерами зростання стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+4,18%), Стаханівського вагонобудівного заводу (+2,3%) і «Укрсоцбанку» (+1,94%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 1 липня, підвищився на 0,45% - до 899,07 пункту. Загальний обсяг торгів склав 141 млн. 83 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками виріс на 0,85% - до 2331,55 пункту. Загальний обсяг торгів склав 311 млн. 720 тис. грн., З них на терміновому ринку - 60 млн. 308 тис. грн.