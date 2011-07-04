Індекс Української біржі продовжив рух вгору - експерт

Індекс Української біржі в п'ятницю, 1 липня, продовжив рух вгору.

Про це в коментарі агентству УНІАН сказала аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, найбільше підвищення на Українській біржі в перший день липня показали акції Єнакіївського металургійного заводу - на 4,2%. Також серед лідерів зростання виявилися Крюківський вагонобудівний завод, Стаханівський вагонобудівний завод і Північний ГЗК. Підйом котирувань даних емітентів склав 4,2%, 2,6%, 2,3% і 2,0% відповідно.

Аналітик відзначила, що єдиним аутсайдером торгової сесії 1 липня серед ліквідних акцій Української біржі став «Укртелеком», показавши легке падіння на 0,1%.

І. ЗВЯГІНЦЕВА нагадала, що сьогодні, 4 липня, американські інвестори відзначають День незалежності США, і торги на фондових біржах Америки проводитися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 1 липня, підвищився на 0,45% - до 899,07 пункту. Загальний обсяг торгів склав 141 млн. 83 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками виріс на 0,85% - до 2331,55 пункту. Загальний обсяг торгів склав 311 млн. 720 тис. грн., З них на терміновому ринку - 60 млн. 308 тис. грн.