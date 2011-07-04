Експерти: Українські фондові ринки зростають третю сесію

Українські фондові ринки у п`ятницю, 1 липня, продемонстрували зростання третю торгову сесію підряд.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами зростання на Українській біржі у п`ятницю стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+4,18%). Папери «Азовсталі» і Алчевського металургійного комбінату також подорожчали - на 1,76% і 1,26% відповідно.

Аналітики відзначають, що торги по «Укрсоцбанку» на Українській біржі у п`ятницю завершилися зростанням на 1,94% після шести торгових сесій падіння, впродовж яких котирування банку знизилися на 11,6%. 30 червня ціна цих паперів опустилася до найнижчого рівня цього року.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 1 липня, підвищився на 0,45% – до 899,07 пункту. Загальний обсяг торгів склав 141 млн. 83 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,85% – до 2331,55 пункту. Загальний обсяг торгів склав 311 млн. 720 тис. грн., з них на терміновому ринку – 60 млн. 308 тис. грн.