Експерти: українські акції на зарубіжних ринках йшли за загальною динамікою європейських бірж

Українські акції на зарубіжних фондових ринках у п`ятницю, 1 липня, йшли за загальною динамікою, що спостерігається на європейських біржах.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, папери гірничо-рудної компанії Ferrexpo 1 липня зросли на 2,2%. З 23 червня акції компанії додали 11,9%. Серед інших лідерів зростання опинилися папери нафтогазової компанії Regal Petroleum (+1,4%).

За словами аналітиків, інвестори на зарубіжних ринках у п`ятницю розпродавали українські акції агропромислового сектора. Так, Agroton Holding втратив 4,02%, Milkiland - 2,2%, Kernel Holding - 1,9%. Водночас, вартість акцій агрокомпаній Astarta Holding, Avangard і MHP не змінилася. Нафтогазові компанії Cadogan Petroleum, JKX Oil & Gas також завершили торги без змін.